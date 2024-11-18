Жителей Ленинградской области приглашают стать участниками грантового конкурса от Общества «Знание»

Форматы реализуемых событий также могут быть самыми разнообразными – лекции и просветительские акции, мастер-классы и даже форумы. Участникам конкурсного отбора необходимо представить свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и подготовительных материалов.



Инициатива Российского общества «Знание» акцентирована на поддержку и развитие просветительской деятельности в нашей стране, она призвана выявить и поддержать лучшие проекты, направленные на развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание юных россиян.



Лучшие заявки получат грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.



«Конкурс проектов просветительских мероприятий – это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.



Ознакомиться с положением и конкурсной документацией можно на сайте: https://masterlect.znanierussia.ru/grant