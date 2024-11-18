Жителей Ленинградской области приглашают стать участниками грантового конкурса от Общества «Знание»
До 29 ноября принимаются заявки от представителей Ленинградской области на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.
Форматы реализуемых событий также могут быть самыми разнообразными – лекции и просветительские акции, мастер-классы и даже форумы. Участникам конкурсного отбора необходимо представить свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и подготовительных материалов.
Инициатива Российского общества «Знание» акцентирована на поддержку и развитие просветительской деятельности в нашей стране, она призвана выявить и поддержать лучшие проекты, направленные на развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание юных россиян.
Лучшие заявки получат грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.
«Конкурс проектов просветительских мероприятий – это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.
Ознакомиться с положением и конкурсной документацией можно на сайте: https://masterlect.znanierussia.ru/grant