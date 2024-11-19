«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия – Zа самбо», который проходил во Всероссийский день самбо в Уфе. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. Они провели две панельные дискуссии, посвящённые роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах.

«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект «полетит», а дальше - думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», – сказал Владимир Якушев.

Ещё одна инициатива – провести турниры по самбо к годовщине Великой Победы.

«Думаю, это будет правильно. Прошу активистов проекта подключиться и максимально отработать, чтобы все субъекты активно приняли участие», – сказал врио секретаря Генсовета.

Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции.

«Сегодня 600 тысяч ребят осваивают самбо в школах. В вузах системно занимаются более 10 тысяч студентов. 85 университетов участвуют в официальных соревнованиях «Студенческой спортивной лиги самбо». В сёлах тренируются более 30 тысяч человек», – рассказал он.

Врио секретаря напомнил также, что перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Он поблагодарил всех, кто активно помогает развивать этот вид спорта: Всероссийскую федерацию самбо, Минспорта, Минпросвещения, Министерство образования и науки, руководителей регионов, координаторов и председателей общественных советов партпроекта, президентов региональных федераций самбо.

Министр просвещения Сергей Кравцов в поздравительном письме подчеркнул, что самбо является одним из ключевых видов спорта, который воспитывает молодого человека, развивает уважение к духовно – нравственным ценностям, культуре здорового и безопасного образа жизни.

«Очень интересна идея с пилотным проектом о введении самбо, как одного из обязательных уроков физкультуры в школах в ряде регионов. Главное при осуществлении данного проекта учитывать такие факторы, как состояние здоровья, разделение на мальчиков и девочек, и другие. Но в целом идея хорошая! В принципе, инициатива развития самбо в рамках деятельности школьных спортивных клубов, секций, отличная. В школьных секциях Ленинградской области много детей занимаются данным видом спорта. И я, как координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», увлечение данным видом спорта стараюсь поддерживать и развивать», — прокомментировал региональный координатор федерального партпроекта «Zа самбо», депутат Заксобрания Ленинградской области Павел Коржавых.

В свою очередь секретарь реготделения «Единой России», глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в ДНР к партпроекту «Zа самбо» присоединились почти 14 тысяч школьников.

«Полторы тысячи из них – ребята из сельской местности. Я понимаю, насколько важно им впитывать правильную философию. А мы видим, что это серьёзно помогает определяться в жизни. Спортсмены, тренированные ребята, те, кто имели возможность соприкасаться со спортом, в том числе и с самбо, конечно, чувствуют себя увереннее по всем направлениям», - заявил он.