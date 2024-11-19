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Логотип 80-летия Победы представили в Москве

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представлен в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Рубрики:  Общество

На логотипе изображен памятник "Родина-мать зовет!", Георгиевская лента, а также написаны слово "Победа" и цифра "80".

Логотип представил народный артист России Владимир Машков. Мероприятие проходит в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

Фото: Константин Завражин, «Российская газета»