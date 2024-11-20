Промышленная экскурсия на ООО «Полипласт Северо-Запад» прошла в рамках проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти»

ООО «Полипласт Северо-запад» является частью холдинга ГК «Полипласт», крупнейшего российского производителя высокотехнологичных химических добавок для строительной индустрии, нефтедобычи, металлургии, дорожного строительства и многих других направлений. Предприятие оснащено современным оборудованием, что позволяет обеспечивать свыше 50% потребностей страны в специализированной промышленной химии. Предприниматели, студенты и гости Ленинградской области погрузились в процесс производства, увидели новые цеха и современные технологии, которые активно применяются на базе предприятия, а также побывали в лаборатории, где своими глазами могли увидеть процесс создания химической продукции.

Главный технолог компании Павел Мусич, выступивший в роли экскурсовода, поделился с участниками программы информацией о производственной деятельности и планах по увеличению производства предприятия: «Наша компания успешно развивает производство и наращивает объемы. С 6 заводами и 10 модифицирующими мощностями мы обеспечиваем стабильное качество нашей продукции, включая поликарбоксилатовые добавки для бетонных смесей. Благодаря надежным партнерским отношениям с зарубежными поставщиками и высококлассному оборудованию, мы уверенно смотрим в будущее и планируем удвоить наше производство в течение года. Это возможно только благодаря слаженной работе нашей команды и профессионализму специалистов, которые обеспечивают высокие стандарты качества на каждом этапе. Мы продолжаем расширять горизонты и уверены в успешном масштабировании нашего завода».

Участники экскурсии смоги оценить масштаб производственного процесса и ознакомиться с дополнительными возможностями и льготами, предоставляемыми компанией. Получить информацию о различных аспектах обслуживания персонала, включая уникальные предложения по прохождению практики и обучению молодых специалистов на базе предприятия, с возможностью дальнейшего трудоустройства. Кроме того, компания представила свои инициативы по привлечению сотрудников к участию в спортивных мероприятиях, а также возможности получения жилья, санаторно-курортных выездов и участия в других корпоративных мероприятиях. Эти меры направлены на создание комфортных условий труда и развитие корпоративной культуры.

Студент 3-го курса ЛГУ им. А. С. Пушкина Роман Спиридонов поделился своими впечатлениями о ходе проведения экскурсии и перспективами развития индустриального туризма для обучающихся вузов и сузов Ленобласти: «Наша группа приехала сюда знакомиться с предприятием промышленного туризма. Эта отрасль не так развита в нашей стране на данный момент, но я думаю, что в скором времени появится больше возможностей и экскурсий для студентов, которые позволят посетить крупные предприятия и ознакомиться с их деятельностью. Всё-таки нужно знать, что производят у нас в стране и как это делают».

Экскурсия стала важным шагом в укреплении связей между предприятием и местным бизнес-сообществом. О пользе экскурсии для налаживания контактов и создания новых предложений поделился молодой предприниматель из Ленобласти Олег Вульф: «Наша компания занимается технической разработкой лекал и пошивом верхней одежды. В ходе экскурсии мы хотели познакомиться с новым для нас направлением - производством спецодежды для сотрудников крупных промышленных предприятий. Понять требования и стандарты, которые необходимы для успешной разработки спецодежды в этой актуальной в России сфере».

Напомним, «Индустриальные маршруты Ленобласти» — это цикл экскурсий на промышленные предприятия Ленинградской области. Проект предоставляет уникальную возможность предпринимателям, студентам и туристам погрузиться в специфику работы областных производств, ознакомиться с их стратегическими подходами в менеджменте, маркетинге и управлении персоналом. Реализация проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти» способствует формированию практикоориентированной системы профориентации, решению кадрового вопроса, созданию положительного имиджа российских предприятий и повышению лояльности к качеству продукции российских производителей. В ходе практической подготовки проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти» специалисты пяти предприятий различных отраслей промышленности Ленинградской области изучили экскурсионные инструменты, благодаря которым разработали уникальные маршруты компаний.

Главный технолог ООО «Полипласт Северо-Запад» Павел Мусич выразил благодарность торгово-промышленной палате Ленинградской области за организацию проекта и подчеркнул, что предприятие надеется получить от этой программы повышение имиджа компании, привлечение новых кадров и обмен опытом с участниками.

Проект реализуется с сентября 2024 года на средства гранта Губернатора Ленинградской области, предоставленного из областного бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». Следующие экскурсии на промышленные предприятия Ленинградской области будут проходить с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Расписание будет предоставлено дополнительно.