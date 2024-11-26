Спасибо, мама!

Этот праздник является для всех нас особенным поводом, чтобы выразить нашу любовь и благодарность самым важным женщинам в нашей жизни — нашим матерям.

В этот праздничный вечер зрительный зал ЦТЮ не вмещал всех желающих: гатчинцы приходили как целыми семьями, чтобы увидеть своих детей на сцене. Специально к этому дню творческие коллективы ЦТЮ подготовили интересные и трогательные номера - музыкальные выступления, танцы, цирковые композиции, театральные миниатюры. На сцену выходили такие коллективы, как ансамбль бального танца «Жемчужина», вокальная студия «Солнечный остров», театральная студия «Сказка», вокальный ансамбль «ESFERO», танцевальный коллектив «Фанаты фанка» и другие.

Концерт стал настоящим праздником любви и благодарности всем матерям, которые дарят нам заботу, тепло и поддержку. Яркие выступления, наполненные эмоциями и искренними чувствами, наверняка оставили незабываемый след в сердцах зрителей, которые восторгались юными талантами и горячо аплодировали им.

Давайте не забывать о том, как важны наши мамы, и выражать им свою любовь каждый день!

Юлия Лысанюк