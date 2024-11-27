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Стали известны лучшие спортивные муниципалитеты России

Минспорт России подвело итоги Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», ключевая цель которого - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Рубрики:  Спорт

По мнению экспертов важную роль в достижении национальной цели играют муниципалитеты – именно на местном уровне создаются первичные условия для повседневного занятия спортом у населения и условия для занятий спортом в семейном формате.

В этом году в конкурсе приняло участие 110 муниципальных образований в 6 категориях и двух номинациях. Участники представили проекты, направленные на повышение качества информационной и пропагандистской  работы с населением и достижение показателей информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В итоге победителями стали:

  • Туимское сельское поселение (Республики Хакасия), 

  • Ирбитское муниципальное образование (Свердловская область), 

  • Асиновский район (Томская область).

  • Надымский район и Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

  • Петрозаводск (Республики Карелия).

  • Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра).

  • Липецк (Липецкая область).

  • Екатеринбург (Свердловская область).

  • Бардымский муниципальный округ (Пермский край) 

  • Надеждинский муниципальный район (Приморский край).

Полный список лауреатов и финалистов можно найти по ссылке: https://norma-sport.ru/news/itogi_konkursa_munitsipalitetov_2024.html.

Награждение победителей в каждой категории состоится в декабре на торжественной церемонии награждения в Москве. 