Стали известны лучшие спортивные муниципалитеты России

По мнению экспертов важную роль в достижении национальной цели играют муниципалитеты – именно на местном уровне создаются первичные условия для повседневного занятия спортом у населения и условия для занятий спортом в семейном формате.

В этом году в конкурсе приняло участие 110 муниципальных образований в 6 категориях и двух номинациях. Участники представили проекты, направленные на повышение качества информационной и пропагандистской работы с населением и достижение показателей информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В итоге победителями стали:

Туимское сельское поселение (Республики Хакасия),

Ирбитское муниципальное образование (Свердловская область),

Асиновский район (Томская область).

Надымский район и Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Петрозаводск (Республики Карелия).

Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра).

Липецк (Липецкая область).

Екатеринбург (Свердловская область).

Бардымский муниципальный округ (Пермский край)

Надеждинский муниципальный район (Приморский край).

Полный список лауреатов и финалистов можно найти по ссылке: https://norma-sport.ru/news/itogi_konkursa_munitsipalitetov_2024.html.

Награждение победителей в каждой категории состоится в декабре на торжественной церемонии награждения в Москве.