Стали известны лучшие спортивные муниципалитеты России
Минспорт России подвело итоги Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», ключевая цель которого - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.
По мнению экспертов важную роль в достижении национальной цели играют муниципалитеты – именно на местном уровне создаются первичные условия для повседневного занятия спортом у населения и условия для занятий спортом в семейном формате.
В этом году в конкурсе приняло участие 110 муниципальных образований в 6 категориях и двух номинациях. Участники представили проекты, направленные на повышение качества информационной и пропагандистской работы с населением и достижение показателей информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни».
В итоге победителями стали:
Туимское сельское поселение (Республики Хакасия),
Ирбитское муниципальное образование (Свердловская область),
Асиновский район (Томская область).
Надымский район и Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Петрозаводск (Республики Карелия).
Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра).
Липецк (Липецкая область).
Екатеринбург (Свердловская область).
Бардымский муниципальный округ (Пермский край)
Надеждинский муниципальный район (Приморский край).
Полный список лауреатов и финалистов можно найти по ссылке: https://norma-sport.ru/news/itogi_konkursa_munitsipalitetov_2024.html.
Награждение победителей в каждой категории состоится в декабре на торжественной церемонии награждения в Москве.