Вторая жизнь футболки

В этом году проект «Джи кастом» одержал победу в грантовом конкурсе на районном молодежном форум «ГРОМ», организованным комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Команда проекта, состоявшая из молодых учителей и студентов в возрасте до 35 лет, успешно защитила свою идею и получила финансирование на проведении серии мастер-классов.

Как пояснил один из авторов проекта, методист и педагог дополнительного образования ЦИТ, учитель информатики и технологии Коммунарской школы №3 Евгений Рогачев, суть проекта отражена в его названии – «Джи кастом» или «гатчинская кастомизация» - процесс индивидуализации и модернизации старых вещей для их дальнейшего использования.

На мастер-классах ребят учили давать вторую жизнь старым вещам. В Лукашевской школе преобразованию подлежала старая футболка. На занятии ученики с большим энтузиазмом и интересом осваивали элементы техники узелкового окрашивания ткани тай-дай (в переводе с английского языка – «завяжи и покрась»), которая позволяет создавать на футболках уникальный дизайн. Это техника предполагает скручивание, складывание и заматывание материала для получения уникальных хаотичных и размытых узоров.

Организаторы мастер-класса предоставили все необходимые материалы и инструменты, а также провели подробный инструктаж по технике безопасности. Ученики смогли не только освоить новые навыки, но и получить массу положительных эмоций от процесса творчества.

В конце года в администрации Гатчинского округа на отчете об итогах реализации молодежных проектов будут представлены видеоролики мастер-классов, которые затем будут доступны на социальных площадках в интернете.

Татьяна Можаева