Ленобласть отметит заслуги поисковиков

Знак будет вручаться гражданам России, занимающимся поиском неизвестных воинских захоронений и установлением имен погибших героев. Ежегодно этой награды смогут удостоиться до 10 человек.

Каждый год в Ленобласти к поисковой работе привлекаются около 2000 человек из более, чем 25 регионов России. В течение сезона проходит не менее 45 торжественно-траурных церемоний перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году поисковики подняли и перезахоронили 2386 воинов Красной Армии.