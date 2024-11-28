Ленобласть отметит заслуги поисковиков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил новую региональную награду — знак отличия «За заслуги в поисковой работе».
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Знак будет вручаться гражданам России, занимающимся поиском неизвестных воинских захоронений и установлением имен погибших героев. Ежегодно этой награды смогут удостоиться до 10 человек.
Каждый год в Ленобласти к поисковой работе привлекаются около 2000 человек из более, чем 25 регионов России. В течение сезона проходит не менее 45 торжественно-траурных церемоний перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году поисковики подняли и перезахоронили 2386 воинов Красной Армии.
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