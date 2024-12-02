Госэконадзор Ленобласти вмешался в ситуацию с нарушениями на озере Сювеярви
Эконадзор Ленинградской области направил обращение в Всеволожскую городскую прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования на возможные нарушения природоохранного законодательства, связанные со строительными работами на озере Сювеярви.
Рубрики: Экология
В обращении также затронут вопрос о необходимости инициирования судебного обременения береговой полосы в границах земельного участка.
Также комитетом объявлены предостережения собственникам о недопустимости нарушения законных требований. Кроме того, Госэконадзор провел информирование о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. В результате вмешательства надзорного органа была приостановлена деятельность по обращению с отходами вблизи озера Сювеярви.
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