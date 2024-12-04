День рождения Ленинградского областного студенческого отряда
29 ноября в Правительстве Ленинградской области состоялось мероприятие, посвященное семилетию Ленинградского областного регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".
Рубрики: Молодежь
Поздравить членов РСО приехали Марина Григорьева, председатель Комитета по молодежной политике, Светлана Журова, депутат Государственной Думы Ленинградской области, Юрий Комолятов, командир Окружного штаба студенческих отрядов Северо-Западного Федерального округа.
В ходе мероприятия были отмечены активисты Ленинградской области. Среди них — бойцы студенческого педагогического отряда «Сознание», базирующегося в Гатчине. Эльвира Стан, Егор Сизиков, Богдан Жаак и Виктория Земцова награждены за вклад в развитие молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а также за свою социально значимую деятельность и активное участие в развитии молодёжной политики региона.
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