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День рождения Ленинградского областного студенческого отряда

29 ноября в Правительстве Ленинградской области состоялось мероприятие, посвященное семилетию Ленинградского областного регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

Рубрики:  Молодежь

Поздравить членов РСО приехали Марина Григорьева, председатель Комитета по молодежной политике, Светлана Журова, депутат Государственной Думы Ленинградской области, Юрий Комолятов, командир Окружного штаба студенческих отрядов Северо-Западного Федерального округа.

В ходе мероприятия были отмечены активисты Ленинградской области. Среди них — бойцы студенческого педагогического отряда «Сознание», базирующегося в Гатчине. Эльвира Стан, Егор Сизиков, Богдан Жаак и Виктория Земцова награждены за вклад в развитие молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а также за свою социально значимую деятельность и активное участие в развитии молодёжной политики региона.