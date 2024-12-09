Смертельное ДТП в Сиверской

6 декабря около 7 утра в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59 км автодороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки».

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от посёлка Сиверский в сторону деревни Куровицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.

В результате пешеход, неустановленный мужчина на вид 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку всех обстоятельств трагедии.

Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти