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Смертельное ДТП в Сиверской

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП со сбитым пешеходом на трассе в Гатчинском районе.

Рубрики:  Происшествия

6 декабря около 7 утра в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59 км автодороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки». 

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от посёлка Сиверский в сторону деревни Куровицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода. 

В результате пешеход, неустановленный мужчина на вид 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку всех обстоятельств трагедии.

 

Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти