Смертельное ДТП в Сиверской
Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП со сбитым пешеходом на трассе в Гатчинском районе.
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6 декабря около 7 утра в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59 км автодороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки».
На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от посёлка Сиверский в сторону деревни Куровицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.
В результате пешеход, неустановленный мужчина на вид 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку всех обстоятельств трагедии.
Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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