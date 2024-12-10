Ленинградская Ёлка желаний стартовала

«Новый год — в большей степени детский праздник, и сейчас каждый ленинградец может создать этот праздник своими руками. На нашу ёлку приезжают из дальних районов Ленобласти, собираются представители бизнеса, сотрудники администрации. В этом году исполняем сокровенные желания детей, которые не смогли дождаться своих пап из зоны специальной военной операции. Важно, когда ребенок сохраняет веру, что чудеса сбываются, и чем можем — давайте поможем», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В этом году глава региона исполнит новогодние мечты Федора, Тимофея, Мирона, Иллариона, Матвея, Беллатты, Анастасии и Марии.

Также в акции принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Трогательное мероприятие в этом году приобрело особое значение: сегодня исполняются мечты детей, чьи папы погибли в ходе специальной военной операции.

На каждом шарике Ёлки желаний – заветная мечта ребёнка. Спикеру областного ЗакСа достались несколько шариков от мальчиков и девочек из округа депутата. Это значит, что десять детских сердец из Подпорожского и Лодейнопольского районов встретят Новый год с исполненной мечтой. Среди желаний – игрушки, наборы для творчества, спортивный инвентарь.

– Новый год – это время чудес, а участие в акции «Ёлка желаний» дает возможность оказать реальную поддержку детям, которые остались без отцовской заботы, – сказал Сергей Бебенин. – Каждый из нас в преддверии любимого праздника может почувствовать себя волшебником и сотворить настоящее чудо, подарив детям надежду и веру в добро.

Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.