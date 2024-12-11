Дорожники отчитались о ремонтах – 2024

«В 2024 году по «Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47 региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

Одним из значимых объектов стал участок дороги Стрельна – Пески – Яльгелево протяженностью более 12 километров. Этот маршрут соединяет быстрорастущий населенный пункт Новоселье в Ломоносовском районе с Аннино, Копорским и Яльгелево. В рамках работ выполнена замена асфальтового покрытия, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки, нанесена современная разметка и установлены новые дорожные знаки. Здесь же было организовано реверсивное движение.

Не менее важным стал ремонт трассы Гатчина – Куровицы протяженностью почти 20 километров. Этот маршрут связывает столицу Ленинградской области с населенными пунктами Кобрино, Воскресенское и Пижма. Работы включали полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин, установку новых автобусных остановок, нанесение разметки и обновление дорожных знаков. Ремонт выполнен с учетом пожеланий местных жителей, что делает эту дорогу более комфортной и надежной.

Также выполнен ремонт 10-километрового участка трассы Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе) – от КАДа до Гостилиц, который играет огромную роль для жителей Ломоносовского района области. Здесь были выполнены работы по замене асфальта, укреплению обочин, обновлению остановок и дорожной инфраструктуры. На отдельных участках заменены слабые грунты основания, что увеличивает надежность дороги.

Во Всеволожском районе дорожники провели масштабные работы на дороге Юкки-Кузьмолово. Данный участок протяженностью более 4 километров стал важным звеном в транспортной сети региона. Здесь же был обновлен подъезд к деревне Сярьги, а также отремонтирован Т-образный перекресток, который решил проблему пробок.