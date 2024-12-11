Дорожники отчитались о ремонтах – 2024
В 2024 году ленинградские дорожники отремонтировали более 200 километров дорог.
«В 2024 году по «Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47 региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.
Одним из значимых объектов стал участок дороги Стрельна – Пески – Яльгелево протяженностью более 12 километров. Этот маршрут соединяет быстрорастущий населенный пункт Новоселье в Ломоносовском районе с Аннино, Копорским и Яльгелево. В рамках работ выполнена замена асфальтового покрытия, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки, нанесена современная разметка и установлены новые дорожные знаки. Здесь же было организовано реверсивное движение.
Не менее важным стал ремонт трассы Гатчина – Куровицы протяженностью почти 20 километров. Этот маршрут связывает столицу Ленинградской области с населенными пунктами Кобрино, Воскресенское и Пижма. Работы включали полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин, установку новых автобусных остановок, нанесение разметки и обновление дорожных знаков. Ремонт выполнен с учетом пожеланий местных жителей, что делает эту дорогу более комфортной и надежной.
Также выполнен ремонт 10-километрового участка трассы Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе) – от КАДа до Гостилиц, который играет огромную роль для жителей Ломоносовского района области. Здесь были выполнены работы по замене асфальта, укреплению обочин, обновлению остановок и дорожной инфраструктуры. На отдельных участках заменены слабые грунты основания, что увеличивает надежность дороги.
Во Всеволожском районе дорожники провели масштабные работы на дороге Юкки-Кузьмолово. Данный участок протяженностью более 4 километров стал важным звеном в транспортной сети региона. Здесь же был обновлен подъезд к деревне Сярьги, а также отремонтирован Т-образный перекресток, который решил проблему пробок.