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25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России»

Участвовать могут общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Украшать елки будут изделиями местных мастеров и ремесленников, чтобы подчеркнуть уникальность каждого региона.

Рубрики:  Общество

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Он не только привлекает внимание к вопросам благоустройства, но и способствует сохранению культурных традиций.

Жителей Ленобласти смогут принять участие в онлайн-голосовании за «Елку России». Оно состоится с 9 по 11 января в официальной группе «ГородаМеняютсяДляНас» (https://clck.ru/3FAmku). Регионы, занявшие первые 10 мест, получат ценные призы.