25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России»

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Он не только привлекает внимание к вопросам благоустройства, но и способствует сохранению культурных традиций.



Жителей Ленобласти смогут принять участие в онлайн-голосовании за «Елку России». Оно состоится с 9 по 11 января в официальной группе «ГородаМеняютсяДляНас» (https://clck.ru/3FAmku). Регионы, занявшие первые 10 мест, получат ценные призы.