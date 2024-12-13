Ленобласть отметила активных дружинников

Народная дружина муниципального образования Приозерское городское поселение» стала лучшей, а ее члены Дмитрий Калина и Ольга Бурдонос заняли первое и второе места в конкурсе «Лучший народный дружинник Ленинградской области».

На втором месте Добровольная народная дружина «Ивангород» Кингисеппского района Ленинградской области, а на третьем - Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального образования город Гатчина».

На третьем месте среди дружинников Виктория Прохоренкова из Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».

По итогам работы за 2024 год к обеспечению охраны общественного порядка привлечено более 1000 народных дружинников, которые осуществили свыше 3100 выходов для участия в охране общественного порядка.

С начала 2024 года в Ленинградской области сотрудниками полиции совместно с представителями общественных организаций правоохранительной направленности пресечено 521 административное правонарушение.

На особом контроле регионального штаба создание ДНД во Всеволожском районе и Гатчинском муниципальном округе, а также на базе казачьих объединений.

В 2024 году в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Ленинградской области внесено 4 новые добровольные народные дружины (три – в Ломоносовском районе и одна – в Гатчинском муниципальном округе).

Всего в Ленинградской области 1394 народных дружинника.

За счет средств областного бюджета организованы и проводятся ежегодные конкурсы, народные дружинники обеспечены личным страхованием.

На средства местных бюджетов приобретаются бланки удостоверений, форменная одежда, производится выплата премий.