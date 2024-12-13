Вам велят держать разговор в секрете? Это мошенник!

Для этого преступники выманивают так тщательно охраняемые персональные данные, выспрашивают пароли и коды, заставляют устанавливать на смартфоны некие приложения и переводить деньги невесть куда. В некоторых случаях мошенники идут на более сложные и затратные комбинации: звонят от имени разных авторитетных служб, вызывают своим жертвам такси, возят их в разные банки, чтобы снимали наличные и вручали купюры курьерам от преступного мира.

Что нас спасет? Исключительно здравый смысл. В подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы бессильны: преступники звонят с одноразовых номеров, деньги переводят молниеносно, и отследить цепочку невозможно, как и выйти на самих мошенников – как правило, они находятся за пределами РФ.

9 декабря было возбуждено уголовное дело по заявлению пожилых жительниц Гатчины, которых ввели в заблуждение и заставили добровольно отдать собственные деньги. Двум дамам 81 и 84 лет позвонил некто и представился сотрудником комитета банковского надзора. Под предлогом декларирования денежных средств у пенсионерок похитили 300 тысяч и 340 тысяч рублей. Купюры дамы самостоятельно отдали неизвестному лицу, прямо у себя в квартире на проспекте 25 Октября. Преступник с похищенными деньгами скрылся.

9 декабря в полицию поступило заявление 74-летней жительницы Гатчины, которой позвонили от имени крупного сотового оператора. Под предлогом обновления тарифа у пенсионерки похитили 230 тысяч рублей, которые она, будучи введенной в заблуждение, по указанию звонившего перевела на какой-то счет.

7 декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 76-летняя жительница Гатчины по поводу мошеннических действий. В конце ноября ей на мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что в отношении пенсионерки совершаются мошеннические действия. Для предотвращения мошенничества необходимо снять денежные средства со своих банковских счетов и положить на безопасный счет. Действуя по указанию голоса в телефонной трубке, дама поехала в торговый центр на Пушкинском шоссе, 15 и через банкомат перевела 1 млн 300 тысяч рублей на номер счета, продиктованный по телефону. Деньги канули.

4 декабря, поздно вечером, в гатчинскую полицию обратилась 77-летняя жительница Гатчины – тоже по поводу мошенничества. На домашний телефон ей позвонил некто и представился сотрудником полиции. Этот «сотрудник» сообщил, что с ее банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 300 тысяч рублей на Украину.

Далее, действуя по указанию звонившего, который взял с пенсионерки клятву никому ничего не сообщать, «для предотвращения мошеннических действий» она села в такси, которое ей вызвали доброхоты, доехала до отделения банка на проспекте 25 Октября, где сняла более 760 тысяч рублей и вернулась домой.

Вскоре раздался звонок в домофон, дама открыла дверь и впустила в квартиру молодого человека – на вид лет 20–25, маленького роста, худого, в короткой кожаной куртке черного цвета и темной вязаной шапочке. Этому кадру пенсионерка вручила 761 597 рублей – всю снятую сумму, с точностью до копейки, и курьер ушел. После этого осталось только подсчитать убытки.

8 декабря следователь следственного управления УМВД России по Гатчинскому району, рассмотрев заявление, поступившее из Коммунарского отдела полиции, возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Преступление было совершено в течение первой недели декабря. 66-летняя жительница Коммунара в интернете нашла способ дополнительного дохода в сфере инвестиций. Следуя инструкции неустановленного лица, она установила приложение Market и инвестировала денежные средства, самостоятельно осуществляя переводы со своего счета в «ВТБ» на общую сумму свыше 4 млн рублей.

В результате это неустановленное лицо получило реальную возможность распоряжаться ее деньгами по своему усмотрению. На том «инвестиции» и закончились. Пенсионерка понесла ущерб на 4 млн 166 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.