«Движение первых» в педколледже: дальше – больше!

Шестого декабря в педколледже произошло торжественное событие – подписание соглашения о сотрудничестве с региональным отделением «Движения первых» Ленинградской области. В зале собрались студенты, школьники и преподаватели.

Это был настоящий праздник: мастер-классы от специалистов регионального отделения, подарки и, конечно, торжественное посвящение в «Движение первых» студентов из первичного отделения Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского и учеников базовой школы, а также открытие первой вожатской команды «Движения первых».

- Мы подписываем договор о сотрудничестве с «Движением первых», которое является правопреемником пионерской организации и объединяет молодых людей, начиная с самого юного школьного возраста и до 25 лет, – сказала директор Гатчинского педагогического колледжа

им. К.Д. Ушинского Марина Воронцова. - У нас уже создана первичная организация «Движения первых» и мы эту работу продолжим. «Движение первых» предоставляет студентам дополнительные возможности для развития способностей и талантов в разных направлениях и областях. Но самое главное, будущие педагоги могут получить бесценный опыт организации, проведения и участия в массовых мероприятиях. Это очень пригодится уже сейчас, в стенах нашей базовой школы, и в будущей профессиональной деятельности. Вместе с «Движением первых» мы планируем создать в базовой школе первую ступень организации, которая называется «Орлята России». А дальше – больше!

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Ленинградской области Сергей Румянцев отметил мотивированность ребят, готовность генерировать и воплощать новые идеи и выразил уверенность, что все задуманное получится.

- Наши организации взаимодействовали и до подписания соглашения. Этот документ только усилит совместную работу. Мы уже обсуждали вектор развития. Точно понимаем, что наше отделение нуждается в таких активных ребятах, – отметил Сергей Румянцев.

Руководитель регионального отделения призвал гатчинских студентов и школьников смелее откликаться на приглашения к участию в событиях, которые предлагает «Движение первых».

- Приезжайте на федеральные мероприятия Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Уверяю, ваше отношение к жизни поменяется!

– обратился к ребятам Сергей Румянцев. – По данным на ноябрь 2024 года нас уже больше 8,5 млн человек. Теперь и вы сможете заявить о себе не только в рамках вашей образовательной организации, вашего волонтерского корпуса и вашего города, но ив рамках федерации. Воспользуйтесь такой возможностью. Все в ваших силах, все в ваших руках.

Татьяна Можаева

Фото: Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинского