Президентская библиотека об истории моды в России

Отныне для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ тёмно-зеленого или тёмно-синего цвета, кроме сенаторов, за которыми закреплялся красный цвет. По цвету воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья можно было определить конкретное министерство. Особое внимание уделялось шитью на форме. Оно могло быть золотым или серебряным, в зависимости от разряда и ведомства.

Также вводилось семь форм мундира: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. Частью парадной формы была треугольная чёрная шляпа. Также с парадным мундиром носилась шпага, которая была атрибутом государственной службы.

Изготавливали форму чиновники за свой счёт, поэтому государственный служащий, выходивший в отставку, мог сохранить свой мундир, но при условии, если он прослужил в ведомстве не менее 10 лет без каких-либо нареканий.

Законодательно был закреплён и вид женских нарядов. Теперь дамам «в торжественные дни и к Высочайшему двору» полагалось надевать бархатное вечернее платье с разрезом спереди, открывающим юбку из белой материи, на голове должен быть традиционный кокошник или повязка с вуалью для незамужних девиц. Цвет у платьев мог быть разный: «из бархата зелёного цвета для статс-дам и пунцового для фрейлин», но они обязательно должны были быть украшены богатым шитьём, соответствовавшим положению дамы. Дамские придворные наряды тех лет вошли в историю как «русское платье» и были актуальны вплоть до начала XX века.

Развитие гражданского форменного костюма в эпоху правления Николая I происходило в рамках государственной политики по укреплению самодержавия. Знаки различия на униформе гражданских служащих Российской империи были призваны внешним, наглядным образом закрепить систему отношений в обществе, которую выстраивала самодержавная власть.

Теме форменного костюма в России посвящена видеолекция кандидата исторических наук, ответственного секретаря Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Глеба Калашникова. Видеолекция представлена в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“».

В книге Марины Романовской «История костюма и гендерные сюжеты моды» (2010) рассматривается история костюма со времен Французской революции до наших дней. Она содержит увлекательные главы, посвящённые моде XIX–XX веков, и замечательные иллюстрации, большая часть которых публикуется впервые. Особое внимание автор издания уделяет России, в частности, развитию советской моды сразу после революции 1917 года, когда возникло отличное от западной моды направление – конструктивизм, и художники предлагали особый вид костюма – так называемую прозодежду и спецодежду, когда «нет костюма вообще, а есть костюм для какой-нибудь производственной функции». И работали под лозунгом: «Ни к новому, ни к старому, а к нужному».

Президентская библиотека предлагает пользователям виртуально посетить видеоэкскурсию «Политика и мода», которая экспонировалась в 2008–2010 годах в Государственном музее политической истории России. Разнообразные экспонаты иллюстрируют историю отечественной моды конца XIX – начала XXI века и характеризуют роль власти в формировании внешнего облика населения России. «И политика, и мода есть явление общественное. Их взаимопроникновение составляют сюжет выставки», – говорит экскурсовод музея Андрей Мисько.

