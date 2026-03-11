Ленобласть готовится к посевной

Как рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко, из регионального бюджета стартовали выплаты субсидий сельхозпроизводителям. Они пойдут на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и средств защиты растений.

«Посевная – самый капиталоемкий процесс у растениеводов. Когда стартуют работы в поле – всё должно быть готово и «под рукой». Иначе будет упущено время, погода – то, что называется лучшие агроклиматические условия», – отметил Александр Дрозденко.

Общий объем региональной поддержки посевной составит почти 740 млн рублей. Также дополнительно хозяйствам субсидируют краткосрочные льготные кредиты, которые берут весной и возвращают осенью после реализации урожая.