«Единая Россия» дала старт регистрации кандидатов на ЭПГ-2026

«С сегодняшнего дня по всей России стартует предварительное голосование по выборам кандидатов от партии «Единая Россия» на последующие выборы: выборы в Государственную Думу, в Законодательное собрание Ленинградской области. Вчера мы провели полит совет и приняли соответствующее решение. Участникам политсовета, членам политсовета подробно рассказали о дальнейшей работе. Также мы утвердили персональный состав организационного комитета, это те лица партии, которые уполномочены на то, чтобы в том числе принимать и рассматривать документы кандидатов и утверждать их, для того чтобы они смогли принять участие в голосовании», - прокомментировал руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов.

Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Оно состоится в электронном формате с верификацией участников через портал «Госуслуги». Для кандидатов из числа участников и ветеранов специальной военной операции предусмотрена дополнительная преференция — к их результату на электронном предварительном голосовании будет добавлено 25%.