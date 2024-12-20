Помогаем хвостатым друзьям вместе!

16 декабря студенческий педагогический отряд «Сознание», базирующийся в Гатчине, совместно с волонтёрами Ресурсного добровольческого центра и участниками студенческого сервисного отряда «Феникс» провели благотворительную акцию в приюте для животных «Теремок», расположенном в Гатчинском районе.

В приюте, где сейчас содержится более 400 животных, добровольцы Ленинградского областного регионального отделения активно помогали с уходом за питомцами и благоустройством территории. Участники акции расчистили вольеры, выгуляли собак, наполнили мешки свежими опилками для создания более комфортных условий для животных.

Студенческий отряд «Сознание» регулярно принимает участие в подобных акциях, оказывая поддержку приютам и их подопечным. Такие инициативы способствуют улучшению условий содержания животных и подчеркивают значимость ответственного отношения к ним. А стремление к добровольчеству молодежи воспитывает общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», девиз которой: “Труд — крут!”