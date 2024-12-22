Кто в Гатчинском районе останется без света 23 и 24 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.12.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Введенское,
д. Борисово,
д. Малые Слудицы,
д. Большие Слудицы,
д. Клетно,
д. Порожек,
д. Савкино.
24.12.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова, д. 64, д. 73, д. 60 б, д. 73, д. 62;
пр. 25 Октября, д.1;
Музыкальная школа;
Дом культуры.
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