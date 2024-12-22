Кто в Гатчинском районе останется без света 23 и 24 декабря

Это люди, прошедшие все круги ада и вынырнувшие на поверхность. Они протягивают руку помощи себе подобным, никого не осуждают и никому не отказывают. Такие группы есть в каждой стране и в каждом городе, включая столицу Ленинградской области – город Гатчину. О том, как это работает, рассказали члены содружества анонимных алкоголиков на встрече в Гатчине.