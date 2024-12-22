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Кто в Гатчинском районе останется без света 23 и 24 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.12.2024 с 10:00 до 16:30

Вырицкое поселение:

д. Введенское,

д. Борисово,

д. Малые Слудицы,

д. Большие Слудицы,

д. Клетно,

д. Порожек,

д. Савкино.

 

24.12.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Чкалова, д. 64, д. 73, д. 60 б, д. 73, д. 62;

пр. 25 Октября, д.1;

Музыкальная школа;

Дом культуры.

 

 