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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.12.2024 с 09:30 до 17:30

Дружногорское ГП:

д. Зайцево;

д. Остров;

д. Лампово;

тер. участков за ж/д переездом.      

 

25.12.2024 с 09:30 до 17:30

Таицкое ГП:

гп Тайцы;

д. Нижняя;

д. Гяргино.