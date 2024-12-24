Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.12.2024 с 09:30 до 17:30
Дружногорское ГП:
д. Зайцево;
д. Остров;
д. Лампово;
тер. участков за ж/д переездом.
25.12.2024 с 09:30 до 17:30
Таицкое ГП:
гп Тайцы;
д. Нижняя;
д. Гяргино.
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