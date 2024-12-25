Молодёжные проекты нацелены на продолжение

В зале собрались представители молодежных советов Гатчинского района, «Движения Первых», «Молодой гвардии», «Юнармии», детского совета, социально ориентированных некоммерческих организаций, студенты ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского. Их приветствовали руководители Гатчинского округа.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поблагодарила ребят за активную жизненную позицию.

- В вашем лице я хочу поблагодарить всю гатчинскую молодежь, которая для себя уже определилась с кем и с чем она пойдет по жизни дальше. Судьба страны у каждого из нас в руках. И чем крепче мы будем брать друг друга за руки, тем сильнее будем, – сказала Людмила Нещадим.

Участники встречи с интересом познакомились с опытом реализации молодежных проектов. За победу в конкурсе три команды получили от 30 до 80 тысяч рублей. Ребята рассказали и показали в творческих видеоотчетах, на что были потрачены эти средства, и как много хорошего удалось сделать. Презентации были яркими и эмоциональными. Отвечая на вопросы, команды проектов подчеркивали, что нацелены на продолжение и развитие темы.

Проект «Четырехлапые друзья» защищали и претворяли в жизнь 10-классники из разных школ, проживающие в Сусанино, Войсковицах и Новом Учхозе, а их куратором стал школьный учитель и главный специалист «Движения Первых» в Гатчинском районе Александр Кузьменко. В игровом интерактивном формате собравшиеся погрузились в мир заботы о домашних животных. А началось все с уже известного проекта «Дом кота Семена».

- В нашей Войсковицкой школе №2 успешно реализовывался проект «Дом кота Семена». Уже построено 10 домиков для котиков. Несколько мы передали другим школам. Важно, что ребята не только строят домики, но и ответственно относятся к их обитателям. Домики устанавливаются неподалеку от школы, чтобы дети могли ухаживать за котиками. Следить за порядком и кормить животных помогает администрация школы. Проект «Четырехлапые друзья» продолжает тему бездомных животных, – рассказала Ульяна, студентка первого курса из Войсковиц.

На мероприятиях проекта приглашенные эксперты рассказали школьникам Войсковицкой школы №2, как правильно ухаживать за домашними животными, чтобы они не стали вдруг лишними и ненужными своему хозяину, провели тематические игры и конкурсы. На итоговом мероприятии в Войсковицком ДК встретились уже три школы. Здесь ребятам поведали о деятельности зооволонтеров, провели мастер-класс, а затем командные игры и лотереи. Победители получили памятные призы с символикой проекта. В конце ребята передали игрушки и лакомства в приют «Теремок».

В рамках проекта «ДжиКастом» прошли мастер-классы для школьников Коммунарской и Лукашевской школ. В авангарде этого проекта выступили молодые учителя. Благодаря проекту их ученики узнали о кастомизации старой одежды как одном из инструментов преодоления сверх потребления, а также познакомились с различными техниками (тай-дай, роспись по ткани, художественная штопка) и сами дали вторую жизнь старым тряпичным сумкам и заношенным футболкам. По итогам реализации проекта молодые учителя подготовила методические рекомендации и видеоролики по проведению аналогичных мастер-классов.

Первое место на форуме занял проект «ПоколениУМ», нацеленный на проведение серии интеллектуальных игр для жителей Коммунара всех возрастов. Лидеры этого проекта – молодые специалисты Управления культуры и спорта Коммунара. Предложенная тема проекта оказалась очень востребованной. На старте сезона интеллектуальных игр набор участников был закрыт буквально за пару дней.

Особенностью проекта было проведение серии игр подобных таким, как «Брейн-ринг», «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» среди сборных команд из представителей разных поколений. И ребятам это удалось: три интеллектуальные битвы, три полных зала участников и положительная обратная связь.

Людмила Нещадим поблагодарила ребят за интересные социальные инициативы и умение добиваться поставленных целей.

- Я благодарна вам за проекты, которые вы реализуете. Мне, как руководителю, важно осознавать, что администрация Гатчинского округа имеет необходимые средства и возможности для воплощения ваших идей. Желаю вам не останавливаться достигнутом, – сказала глава гатчинской администрации.

В завершение заседания Молодежный совет города Коммунара провел для участников интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

Татьяна Можаева