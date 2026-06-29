Десятки тысяч участников объединит СберПрайм марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Титульный партнёр марафона в этом году — подписка СберПрайм. Компании экосистемы Сбера будут помогать спортсменам и в день старта, и во время подготовки. Участникам подготовлены специальные предложения для поездки, бронирования жилья, покупки экипировки и товаров для восстановления. А подготовиться к забегу поможет ИИ-помощник ГигаЧат — он даст персональные советы по тренировкам, питанию и режиму.

Зона СберПрайм будет работать 3 июля с 10:00 до 21:00 на спортивной выставке, а 4 июля — в финишном городке на Дворцовой площади, который откроется для зрителей в 19:30. Гостей и участников ждут активности от сервисов экосистемы Сбера и его партнеров, велнес-пространство с ГигаЧат и зона пожеланий для бегунов. Там же подписчики СберПрайм, которые успешно преодолеют дистанцию, смогут заказать индивидуальную гравировку на медалях. На интерактивной бренд-зоне от Самоката участники смогут запечатлеть свое финишное время и сделать снимки на память о личном достижении и эмоциях этого дня. 500 бегунов, показавших результат лучше среднего времени среди марафонцев своего пола, получат возможность кастомизировать футболки и нанести на них своё финишное время.

Составить план беговой подготовки поможет ГигаЧат — нейросетевая модель Сбера проанализирует текущую форму и предложит индивидуальный график. Собраться на тренировку или соревнование будет проще с Самокатом, Купером и Мегамаркетом. Здесь можно выгодно заказать спортивное питание, подобрать экипировку и получить кешбэк бонусами Спасибо.

Спортивная программа юбилейного старта включает дистанции 10 км и 42,2 км, эстафету для всех желающих и студенческую эстафету. Маршрут традиционно проложен по историческому центру Санкт-Петербурга, а марафонская дистанция охватит десять островов Северной столицы. Старт дадут на Крестовском острове у «Газпром Арены», финиш — по традиции на Дворцовой площади.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У этого марафона особое очарование: трасса проходит через центр Санкт-Петербурга, можно полюбоваться видами города, а белые ночи добавят происходящему романтики. Мы замечаем, как в последние годы меняется само отношение людей к марафонам. Если раньше они воспринимались прежде всего как испытание на выносливость, то теперь — это образ жизни людей, которые хотят проводить время ярко и активно. Участники едут сюда за новыми эмоциями, впечатлениями и возможностью стать частью большого сообщества единомышленников. Больше половины участников юбилейного СберПрайм марафона "Белые ночи" выйдут на эту дистанцию впервые — и СберПрайм поможет каждому из них пройти путь от подготовки к старту до финиша».

Дмитрий Тарасов, директор СберПрайм марафона «Белые ночи» и сооснователь Бегового сообщества:

«Марафон "Белые ночи" — особенный старт в календаре Бегового сообщества. В этом году он пройдёт в юбилейный, 35-й раз. За это время марафон стал традицией для многих бегунов из разных регионов России и других стран. Для участников это не только спортивное мероприятие, но и повод приехать в Санкт-Петербург, провести здесь несколько дней и посмотреть город. Это подтверждают и цифры: в прошлом году более 70% участников приехали на марафон из других регионов, многие — вместе с болельщиками. В этом году на старт выйдут бегуны из 47 стран, 83 субъектов России и более чем 600 городов и населённых пунктов страны. Помимо заметного туристического потока, марафон "Белые ночи" приносит Санкт-Петербургу значимый экономический эффект. По результатам нашего исследования, в 2025 году он составил более 3 млрд рублей — это более чем в два раза больше, чем годом ранее. Для нас это показатель того, что марафон "Белые ночи" давно вышел за рамки спортивного старта и стал событием, которое поддерживает интерес к Санкт-Петербургу и объединяет вокруг него людей из разных городов и стран».

В 2026 году СберПрайм стал титульным партнером пяти самых заметных беговых событий страны: Казанского марафона, СберПрайм Зеленого Марафона, Красочного забега, марафона «Белые ночи» и Московского Марафона.