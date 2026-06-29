На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 29 июня по 16 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, с 17 июля по 2 августа первая и вторая полосы, с 3 по 17 августа полоса безопасности и переходно-скоростная полоса, а по оставшимся свободными для движения полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на 68 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.