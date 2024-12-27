Начались съёмки фильма о детском концлагере в Вырице

Рабочее название фильма – «Детский лагерь смерти». Полнометражный художественный фильм кинокомпании «Триикс Медиа», основанный на реальных событиях, создается в рамках проекта «Без срока давности» при поддержке Фонда кино.

Это военная драма о героизме детей-сирот во время фашистской оккупации гатчинской земли. Съемки будут проходить в Ленинградской области и Петербурге. В актерский состав вошли представители петербургского отделения «Движения Первых», дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет. В числе юных актеров – гатчинская школьница Людмила Юлова. Премьера картины в кинотеатрах страны будет приурочена к 80-летию Победы.

Действие фильма разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной территории Красногвардейского (Гатчинского) района. Нацисты привозят в Вырицу в кузове грузовика несколько детей-сирот – в так называемый «детский приют», а по сути – концлагерь. В невыносимых условиях – в холоде, голоде – детей заставляют работать, за неповиновение отправляют в карцер, за попытку побега расстреливают. Но главное, детей, которые сюда попадают, используют в качестве доноров для раненых фашистов.

Юные герои киноленты, несмотря на все ужасы концлагеря и угрозу смерти, сплотившись, находят в себе смелость сопротивляться и решают бежать…

Открывая первый день съемок у памятника, режиссер фильма Максим Бриус отметил, что фильм посвящается старшему поколению:

- Этот проект мы посвящаем нашим родителям, бабушкам и дедушкам, отстоявшим нашу возможность жить. Жить на этой прекрасной земле. Фильм будет о силе духа детей и взрослых, которая позволила им не сломиться и победить. Это наша история, которую мы не должны забывать. Мы неспроста сейчас находимся возле памятника, посвященного жертвам концлагерей. Удивительное место, где хочется плакать – потому что понимаешь, сколько жизней было загублено. Давайте сделаем так, чтобы этого не повторилось.

По традиции, в ознаменование начала съемок Максим Бриус разбил тарелку – на удачу. Участники проекта возложили цветы к Вечному огню.

Екатерина Дзюба