Традиции моей семьи
Подведены итоги конкурса творческих работ «Традиции моей семьи», который был объявлен Оргкомитетом регионального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» и Советом Ленинградской региональной общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Конкурс проводился с целью поддержания традиций многопоколенной семьи. Инициатор конкурса региональный координатор проекта «Старшее поколение», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко сказала: «Семейные традиции способствуют преемственности поколений, сплоченности, воспитанию социальных ценностей».
Лауреатами конкурса признаны:
Смирнов Владимир Борисович (Бокситогорский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Родословное древо семьи Смирновых».
Кашина Елена Александровна (Кировский муниципальный район) в номинации «Маленький рассказ о большой семье» за стихотворение о жизни своей семьи в блокадном Ленинграде.
Хузина Мария Ивановна (Волосовский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Древо рода семьи Хузиных».
Юринова Наталья Николаевна (Киришский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за создание генеалогического древа семьи Юриновых.
Самсонова Наталья Васильевна (Тихвинский муниципальный район) в номинации «Семейные увлечения» за работу о семейном праздновании Пасхи.
Всем лауреатам переданы в районы и вручены Благодарственные письма регионального отделения партии и подарки.