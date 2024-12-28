Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Традиции моей семьи

Подведены итоги конкурса творческих работ «Традиции моей семьи», который был объявлен Оргкомитетом регионального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» и Советом Ленинградской региональной общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Рубрики:  Общество

Конкурс проводился с целью поддержания традиций многопоколенной семьи. Инициатор конкурса региональный координатор проекта «Старшее поколение», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко сказала: «Семейные традиции способствуют преемственности поколений, сплоченности, воспитанию социальных ценностей».

Лауреатами конкурса признаны:

Смирнов Владимир Борисович (Бокситогорский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Родословное древо семьи Смирновых». 

Кашина Елена Александровна (Кировский муниципальный район) в номинации «Маленький рассказ о большой семье» за стихотворение о жизни своей семьи в блокадном Ленинграде.

Хузина Мария Ивановна (Волосовский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Древо рода семьи Хузиных».

Юринова Наталья Николаевна (Киришский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за создание генеалогического древа семьи Юриновых.

Самсонова Наталья Васильевна (Тихвинский муниципальный район) в номинации «Семейные увлечения» за работу о семейном праздновании Пасхи.

Всем лауреатам переданы в районы и вручены Благодарственные письма регионального отделения партии и подарки. 