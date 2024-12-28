Традиции моей семьи

Конкурс проводился с целью поддержания традиций многопоколенной семьи. Инициатор конкурса региональный координатор проекта «Старшее поколение», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко сказала: «Семейные традиции способствуют преемственности поколений, сплоченности, воспитанию социальных ценностей».

Лауреатами конкурса признаны:

Смирнов Владимир Борисович (Бокситогорский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Родословное древо семьи Смирновых».

Кашина Елена Александровна (Кировский муниципальный район) в номинации «Маленький рассказ о большой семье» за стихотворение о жизни своей семьи в блокадном Ленинграде.

Хузина Мария Ивановна (Волосовский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за работу «Древо рода семьи Хузиных».

Юринова Наталья Николаевна (Киришский муниципальный район) в номинации «Древо рода» за создание генеалогического древа семьи Юриновых.

Самсонова Наталья Васильевна (Тихвинский муниципальный район) в номинации «Семейные увлечения» за работу о семейном праздновании Пасхи.

Всем лауреатам переданы в районы и вручены Благодарственные письма регионального отделения партии и подарки.