Ленобласть бережно встречает малышей

«Ленинградская область уже много лет входит в число регионов России с низким показателем младенческой смертности. Однако 2024 год стал действительно рекордным: младенческая смертность снизилась с 3.5 до 2.2 промилле – эта цифра вдвое меньше, чем в среднем по России. За счет обновления акушерской и неонатологической служб Ленобласти удалось значительно перевыполнить план «дорожной карты», обозначенный Президентом РФ», — подчеркнул председатель комитета здравоохранения Александр Жарков.

Флагманом акушерства и неонатологии в Ленинградской области является Ленинградской областной перинатальный центр, где врачи работают с самыми сложными случаями, которые появляются в регионе. В областном перинатальном центре в Гатчине успешно выхаживают малышей с весом от 500 граммов, в 2024 году врачи центра помогли появиться на свет более 300 недоношенным малышам.