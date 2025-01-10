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Превышения ПДК не выявлено

После пожара на заводе в Гатчине Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области организованы мобильные посты мониторинга воздуха на улицах Рощинской и Чехова, а также возле школы №12 в микрорайоне IQ в Гатчине.

Рубрики:  Происшествия

Осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на продукты горения в промзоне 1 города Гатчины.

По состоянию на 10:50 часов превышений ПДК не выявлено.

Основной очаг пожара локализован.

Ведутся следственные действия по установлению причин возгорания.