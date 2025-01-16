Диалог с властью

Планируется ли предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета (далее – льготный проезд) для Почетных доноров, независимо от уровня их доходов?

Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Комитетом разработан и проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Ленинградской области проект областного закона

«О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области», предусматривающий отмену критерия нуждаемости при предоставлении льготного проезда Почетным донорам.

После вступления в силу указанных изменений Вы можете обратиться

за назначением меры социальной поддержки.

Консультации об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки осуществляется:

– по телефону информационно-справочной службы Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» (далее – ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8 (800) 350-06-05;

– по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01;

– в группе Вконтакте vk.com/soc_47;

– по электронной почте evc_info@kszn.lenreg.ru;

– через форму обратной связи на официальном сайте комитета: https://social.lenobl.ru/ru/obrasheniya-grazhdan/reception/;

– через форму обратной связи на официальном сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» https://cszn.info/public/feedback.