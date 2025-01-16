Диалог с властью
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии.
Планируется ли предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета (далее – льготный проезд) для Почетных доноров, независимо от уровня их доходов?
Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
Комитетом разработан и проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Ленинградской области проект областного закона
«О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области», предусматривающий отмену критерия нуждаемости при предоставлении льготного проезда Почетным донорам.
После вступления в силу указанных изменений Вы можете обратиться
за назначением меры социальной поддержки.
Консультации об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки осуществляется:
– по телефону информационно-справочной службы Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» (далее – ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8 (800) 350-06-05;
– по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01;
– в группе Вконтакте vk.com/soc_47;
– по электронной почте evc_info@kszn.lenreg.ru;
– через форму обратной связи на официальном сайте комитета: https://social.lenobl.ru/ru/obrasheniya-grazhdan/reception/;
– через форму обратной связи на официальном сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» https://cszn.info/public/feedback.