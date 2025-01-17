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Александр Закурдаев назначен управляющим отделением Сбербанка по Ленинградской области

Новым управляющим головным отделением Сбербанка по Ленинградской области назначен Александр Закурдаев.

Рубрики:  Экономика

Он работает в системе Сбербанка более 20 лет. За это время он прошел путь от контролера-кассира до управляющего головным отделением. С 2016 года был зампредом Центрального-Черноземного банка, курировал розничный бизнес. В 2021 году переведен на аналогичную позицию в Северо-Западный банк.

Олег Тихомиров, ранее занимавший должность директора отделения Сбербанка по Ленинградской области, возглавит Калининградское отделение.