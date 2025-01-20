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К блокадным датам — выплаты ветеранам Ленинградской области

Ленинградская область поддержит ветеранов и блокадников дополнительными единовременными выплатами к блокадным датам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Рубрики:  Общество

«Январь для ленинградцев — памятные даты прорыва и снятия блокады Ленинграда. К празднику дополнительными выплатами поддержим ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников. Подписал распоряжение о выделении целевых средств из резервного фонда", — сообщил в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.

По 10 000 рублей Ленобласть выплатит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, работникам обороны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также награжденным знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

По 5 000 рублей – детям войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

 

  