К блокадным датам — выплаты ветеранам Ленинградской области
Ленинградская область поддержит ветеранов и блокадников дополнительными единовременными выплатами к блокадным датам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Рубрики: Общество
«Январь для ленинградцев — памятные даты прорыва и снятия блокады Ленинграда. К празднику дополнительными выплатами поддержим ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников. Подписал распоряжение о выделении целевых средств из резервного фонда", — сообщил в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.
По 10 000 рублей Ленобласть выплатит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, работникам обороны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также награжденным знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
По 5 000 рублей – детям войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
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