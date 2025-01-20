В России упростят содержание объектов культурного наследия. Эксперты пояснили, что изменится

"Законопроект не только упростит процедуру содержания объектов культурного наследия, но и будет способствовать их сохранению для будущих поколений, делая процесс более гибким и адаптированным к современным реалиям", - отметил первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов. По его словам, принятие такого закона особенно актуально для многоквартирных домов, являющихся памятниками архитектуры, где проживают люди. Рассмотрение документа в первом чтении стало важным шагом на пути к устранению избыточных требований, которые зачастую мешают оперативному проведению работ по сохранению культурного наследия, считает депутат.

Такой закон облегчит владельцам исторических зданий и других объектов культурного наследия процесс их содержания, объяснил в комментарии "РГ" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Сейчас, чтобы даже просто подкрасить фасад или починить крышу, нужно проходить долгий и сложный процесс согласований. Новый закон предлагает убрать эту бюрократическую рутину для мелких ремонтов, которые не затрагивают важные исторические элементы", - отметил он.

Депутат привел пример: "Если у вас дом, который признан объектом культурного наследия, и потекла крыша, по старым правилам нужно было заказывать проектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу и ждать разрешений. Это могло затянуться на месяцы, а крыша тем временем продолжала бы разрушаться". Законопроект же позволяет просто уведомить соответствующие органы о ремонте и приступить к работе через пять дней. "Но важно, что эти изменения касаются только тех работ, которые не меняют исторический облик здания - например, нельзя перекрасить фасад в другой цвет или убрать лепнину", - добавил Гаврилов.

Еще один пример от депутата: "Если в доме, который является памятником, сломался лифт, по старым правилам замена требовала того же сложного согласования, что и реставрация фасада. Законопроект определяет, что если лифт заменяется без изменения конструкции шахты и других значимых элементов, можно просто уведомить власти и начать ремонт".

Чтобы законопроект работал действительно эффективно, по его оценке, нужно установить четкие правила контроля, "чтобы мелкие ремонты не стали прикрытием для крупных изменений". "Например, если кто-то решит снести старую лестницу под видом небольшого неотложного ремонта или заменить старинные окна на пластиковые, это должно сразу отслеживаться", - уточнил Гаврилов.

Во-вторых, по его оценке, необходимо привлекать к работам специалистов и историков. "Даже если работы кажутся незначительными, важно понимать их влияние на общий облик здания и внутреннее убранство, - считает депутат. - И, наконец, применительно к самому перечню упрощенных работ, нужно предусмотреть возможность, чтобы его могли дополнить региональные власти в зависимости от местных условий".

Если все сделать правильно, этот законопроект станет отличным подспорьем для тех, кто хочет заботиться о культурном наследии, уверен Гаврилов.

Первый зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) назвал важным тот факт, что результаты работ не смогут изменять внешний облик, в том числе цвет фасадов, объемно-планировочные и конструктивные решения. В целом эти изменения позволят устранить административные барьеры при выполнении неотложных работ по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации указанных объектов, считает депутат.

Их коллега из ЕР Николай Будуев напомнил, что президент РФ неоднократно обращал внимание законодателей на необходимость пересмотра законодательства в части сохранения объектов культурного наследия и памятников архитектуры. "К сожалению, действующая нормативная база зачастую не позволяет содержать такие объекты в надлежащем состоянии и сохранять их для будущих поколений, - заявил он. - Такие примеры есть в городах с историческим центром, когда старинные купеческие особняки и доходные дома просто не по карману содержать в надлежащем состоянии новым собственникам". Принятие нового закона, считает он, позволит проще производить мелкий ремонт и косметический ремонт без долгих согласований и солидных финансовых вложений, но под надзором органов охраны культурного наследия.

Татьяна Замахина, «Российская газета»