Ленобласть готовится к снегопаду

Сильный снегопад продлится несколько дней с кратковременными паузами. Столбики термометров будут показывать от -7 до +3 градусов.

Дорожные и коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы — будут трудиться и днем, и ночью для обеспечения комфорта жителей нашего региона в сложных зимних условиях. На этой неделе проведена тщательная проверка всей дорожной снегоуборочной техники, автопарк полностью готов «идти в бой», запасы противогололедных материалов пополнены, а специалисты оснащены всем необходимым.

Для борьбы с непогодой на улицы выйдут дополнительные бригады и спецтехника. Их задача — обеспечить безопасность на дорогах, чтобы жители могли добираться до работы и домой без затруднений.

Оставить обращения по уборке снега можно в группе Снежного штаба, по дорогам ответит чат-бот @Lenavtodorsupport_bot и круглосуточная линия Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области