Ленобласть модернизирует дорожную отрасль

«Дорожную отрасль реформируем под задачи сегодняшнего дня: сокращение административного аппарата; возможность избежать дополнительных трат, заработать дополнительные средства для дорожной отрасли региона и повысить качество работ. Дорожные ремонтно-строительные управления объединены в одно юридическое лицо и войдут в состав Ленавтодора. Он, в свою очередь, преобразуется в государственное бюджетное учреждение. Это позволит предприятию участвовать в торгах, реализовывать асфальтобетон, ремонтировать не только региональные, но и муниципальные, и федеральные дороги. Средства пойдут на развитие дорожной сети», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Бюджет Ленобласти сэкономит на централизованных закупках материалов и техники, внедрении новых технологий по всему региону. Уже проходит сокращение управленческого аппарата в районах: 55 человек, от директоров до кадровиков и бухгалтеров, получили предложения о работе на других предприятиях отрасли.

Завершение реформирования запланировано уже в июне. Контроль за работой дорожников и реализацией нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет вести комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.