Грантовый конкурс губернатора - твой шанс превратить свою идею в проект!

В качестве участников Конкурса выступают граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные, в том числе по месту пребывания, в Ленинградской области, подавшие заявки для участия в Конкурсе.

К участию в Конкурсе допускаются лица, реализующие (планирующие реализацию) молодежные проекты в текущем году на территории Ленинградской области.



По каждой номинации будут определены 3 победителя:



- 1 место – 200 тысяч рублей;

- 2 место ― 100 тысяч рублей;

- 3 место ― 50 тысяч рублей.



На конкурс можно подать только одну заявку по прилагаемой форме, которую необходимо направить до 31 марта 2026 года включительно на электронную почту: omplo@lenreg.ru в формате pdf.

Направления Конкурса:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Поддержка деятельности, направленной на экологическое просвещение молодежи и реализацию проектов в сфере экологии.

3. Поддержка деятельности по созданию и распространению в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности, патриотическое воспитание молодежи и духовно-нравственное воспитание молодежи.

4. Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи, и деятельности молодежных консультативных совещательных органов.

5. Поддержка молодых семей, содействие сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни в молодежной среде, создание условий для обеспечения ответственного родительства среди молодежи.

6. Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи, повышению мотивации у молодых граждан к получению новых знаний, в том числе путем самообразования.

7. Содействие молодежи в формировании общественных пространств, объектов общего пользования и комфортной городской среды.

8. Содействие здоровому образу жизни молодежи и его популяризации в молодежной среде, поддержка проектов молодежи, направленных на решение социальных задач через физическую культуру и спорт.

9. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности.

10. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа молодых граждан, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содействие в оказании социально-психологической помощи молодежи.

11. Поддержка инициатив участников регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ленинградской области.

Контактные лица по методической поддержке и подготовке проектов:

- Тарасова Надежда Алексеевна, главный специалист отдела приоритетных молодежных проектов и программ тел. 8(812)539-42-50.

Также вы можете оставить заявку на получение консультации по формированию проектной заявки по ссылке: clck.ru/3SJ5GN