Волшебные кисти — у гатчинских юных художников

Межрегиональный конкурс «Волшебная кисть» проводится Домом народного творчества Ленинградской области и областным комитетом по культуре и туризму. Заключительный, областной, этап 20-го по счету конкурса состоялся 28 февраля в Детской художественной школе города Гатчины.

Конкурс проходил в четырех возрастных категориях и в двух номинациях: «Живопись (акварель)» и «Живопись (гуашь)». Участниками творческого состязания стали 96 учащихся от 10 до 18 лет из 28 школ искусств Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Им предстояло за два с половиной часа выполнить живописный натюрморт в академической манере гуашью или акварелью.

По итогам заключительного этапа Гран-при конкурса «Волшебная кисть» был присужден Владимиру Басковцеву (Сосновоборская детская школа искусств им. О.А. Кипренского).

Среди победителей конкурса – десять юных художников из Гатчины и Гатчинского округа.

В номинации «Живопись (акварель)»:

- в возрастной категории 10–11 лет: 1 место присуждено Мире Смолиной (ДХШ г. Гатчины, преподаватель – Ольга Кадушкина); 2 место – у Екатерины Мезенцевой (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель – Елена Водопьянова).

- среди победителей в возрастной категории 12–13 лет: 1 место – у Нэлли Смирновой (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель – Елена Водопьянова), 3 мес-то – у Владиславы Уният (ДХШ г. Гатчины, преподаватель – Марина Фазанова).

- в возрастной категории 14–15 лет: 1 место – у Арины Львовой (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель – Александр Златкин); 3 место – у Романа Котина (Гатчинская ДМШ им. Ипполитова-Иванова, преподаватель – Наталья Бобкова) и Ксении Рабзиной (Новосветовская ДШИ, преподаватель – Анна Феденко).

- в возрастной категории 16–18 лет: 1 место – у Александры Козак (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель – Александра Степанова).

В номинации «Живопись (гуашь)»:

- в возрастной категории 12–13 лет: 2 место – у Майи Ворониной (Коммунаровская ДШИ, преподаватель – Михаил Гречин).

- в возрастной категории 16–18 лет: 3 место – у Зои Федоровой (ДХШ г. Гатчины, преподаватель – Иван Ковшов).

Подготовила Юлия Лысанюк