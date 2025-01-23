В Ленинградской областной клинической больнице стартует важная инициатива – онкоскрининг заболеваний полости рта

Аппарат АФС используется для оптической визуализации состояния слизистой оболочки с целью активного выявления предопухолевых заболеваний и ранних стадий злокачественных новообразований органов полости рта.

Рак полости рта может появиться даже у молодых людей – 20-25 лет. Статистика показывает, что 4-7% из всех онкозаболеваний приходится на рак слизистой, чаще всего это карциномы и саркомы.

Если во время осмотра врачи что-то обнаружат, то пациента направят к челюстно-лицевому хирургу или онкологу. Также, при обнаружении не онкологических заболеваний, например кариеса, обязательно будут даны рекомендации.

Посетить онкоскрининг необходимо, если вы: – не посещали стоматолога более 6 месяцев; – имеете вредные привычки (курение сигарет, электронных устройств, кальянов); – любите и часто употребляете горячую пищу, напитки; – работаете на вредном производстве; – носите съемные протезы.

Посетить консультацию по ОМС может любой совершеннолетний житель Ленинградской области. Приемы проводятся в стоматологическом отделении (поликлиника ЛОКБ, 3 этаж) в порядке живой очереди по понедельникам и четвергам с 9:00 до 13:00.

Для оформления карты необходимо подойти в регистратуру, с собой иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ЛОКБ