Путь в тысячу ли: итоги года и новые горизонты

Интересно, что Китайский Новый год отмечается в разные даты: он привязан к лунно-солнечному календарю и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Например, в 2024 году праздник встретили 10 февраля. Этот день символизирует обновление, единство и вдохновение.

Как празднуют Новый год в Китае

Китайский Новый год — это время удивительных традиций, формировавшихся на протяжении тысячелетий. Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Дома украшают красными фонариками, бумажными вырезками и парными надписями с пожеланиями счастья и благополучия. На праздничном столе всегда есть символичные блюда, такие как пельмени (символ богатства) и рыба (символ изобилия).

В новогоднюю ночь улицы озаряются фейерверками, а танцы льва и дракона дарят зрителям удачу и силу. Популярной традицией остаётся дарение красных конвертов («хунбао») с деньгами, которые приносят счастье в новом году. Завершается 15-дневное празднование Праздником фонарей, когда небо украшают тысячи огоньков. Эти традиции создают атмосферу единства, тепла и вдохновения, что делает Новый год в Китае одним из самых ярких праздников в мире.

Для России и Китая 2025 год стал продолжением тесного культурного обмена, который активно развивался благодаря решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. 2024-2025 годы были объявлены годами культуры России и Китая. Кроме того, 2024 год ознаменован важной датой — 75-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

Уважение к истории и традициям Поднебесной всё чаще находит своё отражение даже в небольших городах нашей страны. Так, в Гатчине школа восточных языков «1000 ли» уже много лет открывает двери всем, кто хочет изучать китайский, корейский и японский языки, а вместе с ними — культуру, традиции и философию Восточной Азии.

Успехи уходящего года

Для школы «1000 ли» этот год стал годом больших достижений. Более 60 учеников сдали международные экзамены по китайскому, корейскому и японскому языку в Санкт-Петербургском государственном университете, получив сертификаты международного образца и невероятный старт для будущих возможностей. Также, школьники в этом году участвовали во многочисленных олимпиадах, международных и всероссийских конкурсах, демонстрируя блестящие результаты и становясь победителями и призерами.

Школа восточных языков «1000 ли» активно участвует в крупных всероссийских и международных мероприятиях, направленных на развитие культурных и образовательных связей между Россией и странами Азии.

В 2024 году школа приняла участие в Санкт-Петербургском международном семинаре, посвящённом преподаванию китайского языка в российских начальных и средних школах. Это событие, организованное Генеральным консульством КНР в Санкт-Петербурге, стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития языкового образования.

В 2023 и 2024 годах представители школы участвовали в форуме «Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество» в Татарстане, где обсуждались ключевые вопросы партнёрства в области культуры и образования.

Особой честью для школы стал визит вице-консула Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге, госпожи Сатоми Арикавы, которая приехала в Гатчину для знакомства с деятельностью школы и её директором, Еленой Александровной Хокконен. Этот визит стал важным шагом в укреплении российско-японских отношений на уровне культурного обмена.

Каждое участие в таких мероприятиях укрепляет позиции школы «1000 ли» как не только образовательного, но и культурного центра, способствующего развитию международного сотрудничества и взаимопонимания между странами.

С теплотой и благодарностью

Мы выражаем искреннюю благодарность нашим китайским преподавателям — Чжао Мин, Цзыюй Ся, Гон Вэньцзин и Бай Вэньшуан — за их вклад в развитие образования в Гатчине. Пусть новый год принесёт вам счастье, здоровье и профессиональные успехи.

我与旧事归于尽，来年依旧迎花开。

«Каждый шаг на пути важен»

Елена Александровна Хокконен — педагог и востоковед, чья жизнь посвящена изучению китайской культуры и языка. Её искренний энтузиазм, преданность детям и любовь к культуре Азии вдохновляет окружающих. Она обучалась в Тяньцзиньском университете иностранных языков и колледже Цзыбо, а также жила в Даляне и Хуньчуне, глубоко погружаясь в культуру Китая.

Елена является победителем международных конкурсов, таких как Всероссийский конкурс китайской песни "Поющая Россия" и проект «Древность на службе современности» для китайского канала CGTN. Она также ассистирует на международных экзаменах по китайскому языку, активно популяризируя китайскую культуру в России. Видео о своих впечатлениях от Китая она регулярно публикует на своем канале на RUTUB.

Благодаря её усилиям школа «1000 ли» стала важным центром, который укрепляет культурные связи между Россией и странами Восточной Азии.

Впереди — новые вершины

«Мы движемся по пути длиной в тысячу ли, но каждый шаг на этом пути важен, — говорит Елена Хокконен. — Наши ученики — это наше будущее».