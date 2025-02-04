Грейс-период по кредитной карте: в чем риски?

Разобраться с условиями использования деньгами без уплаты процентов не всегда легко. Первое, на что необходимо обращать внимание перед оформлением кредитной карты с «грейс», это перечень трат, которые включены в покрытие льготного беспроцентного периода. Например, нередко в списке исключений операции по пополнению электронных кошельков, погашению других кредитов со счета «кредитки», переводы частным лицам и самому себе на дебетовый счет и ряд других. Полный перечень исключений из покрытия грейс-периода можно найти в кредитном договоре в разделе тарифов на обслуживание.

Также нужно внимательно изучать иные договорные условия. Например, удлиненный грейс-период может действовать как промо-акция: только ограниченный период времени и только для новых клиентов. В ряде случаев срок отсчета «грейс» может течь не с даты покупки, а с даты активации карты. Также возможность снятия наличных с сохранением льготного периода может действовать лишь определённый период и иметь месячный лимит по сумме, а также другие условия. Чтобы не упустить все значимые моменты, необходимо внимательно изучать все условия договора, уточнять непонятные формулировки.

В среднем грейс-период длится минимум 55 и до 180 дней (в некоторых случаях до 360 дней), а его условия бывают двух видов:

- когда грейс-период «привязан» к расчётному периоду (к дате активации карты). При этом расчетный период-один месяц, в конце которого банк формирует для своего клиента выписку, в которой отражает все операции по счету, размер потраченных средств, срок их беспроцентного возврата и размер платежа для сохранения грейс-периода. Чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени остается на беспроцентный возврат средств. Такие условия подойдут для регулярных, но небольших расходов в рамках своего текущего бюджета;

-когда грейс-период «привязан» к дате расходной операции. В этом случае отсчет начинается с даты покупки. По каждой покупке/расходованию средств будет свой срок возврата. Этот вариант может быть удобен при разовых приобретениях на более внушительную сумму. Однако при совершении трат нужно объективно оценивать свою текущую финансовую нагрузку и возможность погашения всей задолженности в срок.

Важно помнить, что действующий грейс-период не означает, что можно ничего не платить: ежемесячно необходимо вносить хотя бы минимальный платеж, который, как правило, составляет 2-10 % задолженности. Если про это забыть, действие грейс-периода прекращается, а на задолженность начисляются договорные проценты. Пока задолженность с процентами не будет погашена, льготный период не возобновится.

Чтобы пользоваться грейс-периодом с пользой и не погашать задолженность с процентами, важно следить за сроками (в том числе, через банковские приложения), вносить минимальный платеж вовремя и не тянуть с возвратом кредитных средств до последнего.