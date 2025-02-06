Депутат ГосДумы посетил Вырицкий госпиталь

Вместе Сергеем Валерьевичем бойцов навестили глава администрации округа Людмила Нещадим, замглавы администрации Ольга Мясникова, руководитель Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, директор Вырицкой фабрики «Узор» Иван Козлов и глава Вырицкого теруправления Михаил Хомченко. Все приехали не с пустыми руками, и вскоре в подсобном помещении образовалась большая гора коробок.

- Хочу поблагодарить Ростислава Владимировича Павлова и Елену Владиславовну Мяленку. Низкий поклон каждому сотруднику за то, что делаете свое дело с любовью и с добрым человеческим отношением. Все решают конкретные люди. Если не будет души, теплого семейного отношения к пациентам, то и обстановка, и процесс восстановления будут другими.

Мы смогли пообщаться с ребятами. Действительно все в первую очередь отмечают доброе и высокопрофессиональное отношение сотрудников Вырицкой больницы.

Спасибо всем, кто не остается в стороне: вам, Сергей Валерьевич, и вам, Иван Григорьевич, и многим-многим людям, которые конкретно помогают Гатчинской КМБ и Вырицкому госпиталю. Спасибо всем бойцам, которые на передовой, тем, кто подставляет плечо поддержки семьям участников СВО и тем ребятам, которые возвращаются домой, - сказала Людмила Нещадим.