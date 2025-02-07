Ленинградская область и Узбекистан развивают сотрудничество

Сегодня иностранные работники из Узбекистана составляют 75% от общего числа безвизовых иностранных специалистов, работающих в области. Однако система организованного набора, предусмотренная межправительственным соглашением 2017 года, пока не функционирует в полной мере. В рамках переговоров стороны договорились совершенствовать этот механизм, учитывая интересы как работодателей, так и трудовых мигрантов.

«Мы заинтересованы в создании эффективной системы организованного набора, которая позволит обеспечить наши предприятия необходимыми кадрами, а гражданам Узбекистана — легальные и комфортные условия работы. Ленинградская область готова активно содействовать этому процессу и взаимодействовать с Агентством миграции Узбекистана», — отметила Анна Данилюк.

Также участниками делегации республики Узбекистан отмечена важность совместных усилий двух стран в сохранении исторической памяти и исторической правды о единой истории и совместной борьбе всех народов республик бывшего СССР в борьбе с врагом во время Великой Отечественной войны.

В ближайшее время будут проработаны механизмы совершенствования процесса трудовой миграции и расширения взаимодействия между предприятиями региона и представителями Республики Узбекистан.