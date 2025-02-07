Взят под стражу подозреваемый за убийство 7-летней давности

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 июня 2018 года в лесном массиве рядом с деревней Орлино Гатчинского района Ленинградской области с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 33-летнего жителя поселка Сиверский с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако спустя некоторое время, в результате установления свидетелей преступления, оперативники все же вышли на след подозреваемого. Им оказался 47-летний односельчанин погибшего.

Оперативники предварительно установили, что 4 июня 2018 года в одном из домов на Пролетарском проспекте в поселке Сиверский между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый сначала избил своего оппонента металлической трубой, а после вывез в багажнике автомобиля «Додж» в лесополосу и, облив его тело бензином, сжег.

5 февраля текущего года в результате служебной командировки злоумышленник был задержан петербургскими оперативниками в Белгородской области.

Подозреваемый доставлен в Петербург и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.