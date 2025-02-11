В Дружной Горке росгвардейцы задержали рецидивиста

9 февраля около 19:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на улице Введенского в поселке Дружная Горка задержали неоднократно судимого 43-летнего гражданина, ранее оплатившего свои покупки в нескольких магазинах чужой банковской картой.

К наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратилась 63-летняя жительница поселка. Она сообщила, что у нее пропала банковская карта, а в настоящий момент ей приходят уведомления о списании денежных средств в местных магазинах. Последняя оплата недавно произошла в супермаркете на улице Введенского.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли к магазину и установили приметы правонарушителя, оплатившего свои покупки чужой банковской картой. Работая по «горячим» следам, наряд вневедомственной охраны задержал разыскиваемого гражданина неподалеку от торговой точки.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного, ранее судимого за разбой, грабеж, изнасилование и незаконное хранение наркотических средств, в 106 отдел полиции. У гражданина была изъята банковская карта, принадлежащая заявительнице.