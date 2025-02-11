Домклик: доход покупателя готовых квартир в ипотеку в СЗФО вырос почти в два раза

Согласно полученным данным, средний возраст заемщика составил 39 лет, более половины (56%) всех ипотечных кредитов на «вторичку» были выданы женщинам. Также отмечается, что 57% заемщиков состоят в официальном браке, у 80% нет детей. За год эти значения практически не поменялись.

Однако медианный доход покупателя квартиры на вторичном рынке в СЗФО вырос практически на 80% до 179 тыс. рублей. Увеличение показателя также отмечено и по стране в целом. Эксперты объясняют столь резкое изменение ростом процентных ставок и увеличением стоимости готовых квартир.

В текущих условиях спрос на вторичную недвижимость в СЗФО остается умеренным: на долю округа приходится 11% от общего количества ипотечных сделок на рынке готовых квартир по стране, что ниже, чем в ЦФО и ПФО (около 25%). В Санкт-Петербурге этот показатель находится на уровне 3,7% (6-е место по РФ), в Ленинградской области — 2,4% (12-е место по РФ).