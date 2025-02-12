Ленобласть вводит дополнительные выплаты работникам скорой помощи

«Здесь надо быстро принимать решения и брать на себя ответственность за жизнь человека: сотрудники скорой в Ленобласти будут получать специальные «губернаторские» выплаты. Решение уже оформлено. Выплаты дифференцированы по территориям и должностям работников подстанций скорой помощи. Так, для фельдшеров ее размер составит от 11,5 до 23 тыс. рублей, для водителей — 15 тыс. рублей. Выплата будет рассчитана с 1 января 2025 года. Кроме того, поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести в этом году 25 новых автомобилей для областной службы скорой помощи», — отметил губернатор.

Также Александр Дрозденко поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести в этом году 25 новых автомобилей для областной службы скорой помощи.

В поселениях с населением до 50 тысяч человек доплата составит 38,5 тысяч рублей для заведующего отделением, врачей и анестезиологов-реаниматологов, 23 тысячи – для фельдшеров, 18,5 тысяч – для старших врачей, 15 тысяч – для водителей, 13 тысяч – для медсестер и 10,5 тысяч – для операторов.

В поселениях свыше 50 тысяч жителей завотделением, врачи и анестезиологи-реаниматологи будут получать доплату 17,5 тысяч рублей, водители – 15 тысяч, фельдшеры – 11,5 тысяч, старшие врачи – 9,25 тысяч, медсестры – 6,5 тысяч, операторы – 5,25 тысяч.