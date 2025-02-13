Как не допустить беды: урок пожарной безопасности

В ходе урока дети узнали о самых распространенных причинах возникновения пожаров, основных правилах поведения в экстренных ситуациях и мерах предосторожности, которые помогут предотвратить возгорание. Инспектор подробно рассказал о том, как правильно пользоваться электроприборами, как действовать при обнаружении запаха дыма или открытого огня, и куда звонить в случае пожара.

Особое внимание было уделено практическим навыкам. Ребятам показали, как пользоваться огнетушителем и объяснили, почему нельзя прятаться под кроватью или в шкафу во время пожара. Дети активно участвовали в беседе, задавали вопросы и делились своими представлениями о правилах пожарной безопасности.

Очень важно с раннего возраста обучать детей правилам пожарной безопасности. Это поможет им правильно реагировать в экстренных ситуациях и сохранить свою жизнь и здоровье.

В завершение урока каждый ученик получил памятку с основными правилами пожарной безопасности, которую сможет изучить дома вместе с родителями. Подобные мероприятия способствуют формированию культуры безопасности среди подрастающего поколения и помогают снизить риск возникновения пожаров.