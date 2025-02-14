Герои Команды 47 готовятся к спортивным победам

«Ленинградская команда по следж-хоккею готовится ко всероссийскому Кубку защитников Отечества. Кое-кто впервые на льду, но у ребят, возвратившихся с фронта, настрой — только побеждать. Спортсмены собрались из разных районов области. И чтоб больше времени можно было уделять тренировкам — ребят разместил Кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО во Всеволожске», — написал губернатор Ленинградской области.

Первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО пройдёт в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта. Планируется участие более 200 человек из 36 регионов страны.

Ленинградскую область на кубке представит сборная по следж-хоккею — в неё войдут 7 ветеранов специальной военной операции из Всеволожского, Бокситогорского, Гатчинского, Выборгского, Лодейнопольского и Приозерского районов. Тренировки команды проходят 3 раза в неделю на базе спортивного комплекса «Ладога Арена». Чтобы сократить время на дорогу, часть команды ветеранов разместили на базе Кластера комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО.

С инициативой поехать на турнир выступил областной фонд «Защитники Отечества», к организации также подключились комитет по спорту и Центр развития им. Рафаэля Зиновьева, который развивает направление инклюзивного хоккея в регионе. Организатором турнира выступают государственный фонд «Защитники Отечества», Министерство спорта РФ и правительство Ханты-Мансийского автономного округа.