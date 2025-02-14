Санаторий для ветеранов СВО
С 1 января 2025 года демобилизованные участники СВО могут получить услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах, подведомственных Социальному фонду России.
При направлении в реабилитационные центры учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения.
Региональное Отделение СФР обеспечивает персональное сопровождение ветерана на протяжении всего процесса лечения. Заявки рассматриваются в течение двух рабочих дней.
«Сотрудники Отделения связываются лично с каждым участником специальной военной операции, имеющим право на получение этой услуги», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.
Длительность реабилитации определяется с учетом медицинских показаний санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Проходить санаторно-курортное лечение можно раз в год.
Заявление и медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению лечения или реабилитации, принимаются в клиентских службах Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Предусматривается компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Возмещение производится на любой вид транспорта: поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль. Для этого в клиентскую службу Отделения по СПб и ЛО нужно предоставить подтверждающие документы: билеты, чеки на топливо, правоустанавливающие документы на автотранспортное средство.
Ветераны, удостоенные звания Героя Российской Федерации, или ветераны с инвалидностью I группы имеют право на лечение во внеочередном порядке.
Дополнительная информация для участников специальной военной операции и их семей – на официальном сайте СФР (https://sfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/8294)
Телефон единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области