Санаторий для ветеранов СВО

При направлении в реабилитационные центры учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения.

Региональное Отделение СФР обеспечивает персональное сопровождение ветерана на протяжении всего процесса лечения. Заявки рассматриваются в течение двух рабочих дней.

«Сотрудники Отделения связываются лично с каждым участником специальной военной операции, имеющим право на получение этой услуги», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Длительность реабилитации определяется с учетом медицинских показаний санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Проходить санаторно-курортное лечение можно раз в год.

Заявление и медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению лечения или реабилитации, принимаются в клиентских службах Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Предусматривается компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Возмещение производится на любой вид транспорта: поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль. Для этого в клиентскую службу Отделения по СПб и ЛО нужно предоставить подтверждающие документы: билеты, чеки на топливо, правоустанавливающие документы на автотранспортное средство.

Ветераны, удостоенные звания Героя Российской Федерации, или ветераны с инвалидностью I группы имеют право на лечение во внеочередном порядке.

Дополнительная информация для участников специальной военной операции и их семей – на официальном сайте СФР (https://sfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/8294)

Телефон единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области